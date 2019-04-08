Самолет экстренно приземлился на Тайване из-за дыма в двигателе

Самолет авиакомпании Cathay Dragon, летевший в Гонконг, экстренно приземлился на Тайване из-за дыма в правом двигателе. Об этом сообщает Центральное информационное агентство (CNA) острова.

По его данным, на борту Airbus 330 находились 317 пассажиров. Задымление произошло вскоре после взлета, в 08:00 по местному времени (03:00 мск). CNA добавляет, что причиной могло стать столкновение с птицами.

Лайнер сделал несколько кругов над морем, сбросил топливо и затем приземлился в аэропорту города Гаосюн. В Cathay Dragon рассказали, что ведется расследование происшествия. В авиакомпании добавили, что занимаются организацией альтернативных самолетов для пассажиров.

В конце февраля самолет Boeing 737-900 экстренно сел в Миннесоте в США из-за жалоб пассажиров на проблемы с дыханием, которые возникли из-за постороннего запаха на борту. Лайнер авиакомпании Alaska Airlines следовал из Чикаго в Сиэтл. На борту находились 144 человека. При этом четырех членов экипажа госпитализировали.