В США самолет экстренно сел из-за запаха на борту

В США самолет Boeing 737-900 авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Чикаго — Сиэтл, в ночь на 28 февраля совершил экстренную посадку в Миннесоте после того, как 12 пассажиров пожаловались на проблемы с дыханием из-за постороннего запаха на борту. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на сообщение авиакомпании.

На борту лайнера находились 144 человека. ​Согласно сообщению авиакомпании, четыре члена экипажа были госпитализированы. Также шесть членов экипажа и двух пассажиров осмотрели после посадки.​

По данным телеканала, источник запаха в салоне самолета определить не удалось. Самолет сняли с рейса, чтобы специалисты установили все обстоятельства происшествия. Пассажирам предложили продолжить полет на другом самолете.​