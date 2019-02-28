Общество , 10:12
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В США самолет экстренно сел из-за запаха на борту
В США самолет Boeing 737-900 авиакомпании Alaska Airlines, выполнявший рейс Чикаго — Сиэтл, в ночь на 28 февраля совершил экстренную посадку в Миннесоте после того, как 12 пассажиров пожаловались на проблемы с дыханием из-за постороннего запаха на борту. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на сообщение авиакомпании.
На борту лайнера находились 144 человека. Согласно сообщению авиакомпании, четыре члена экипажа были госпитализированы. Также шесть членов экипажа и двух пассажиров осмотрели после посадки.
По данным телеканала, источник запаха в салоне самолета определить не удалось. Самолет сняли с рейса, чтобы специалисты установили все обстоятельства происшествия. Пассажирам предложили продолжить полет на другом самолете.