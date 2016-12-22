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Самолет экстренно сел в аэропорту Женевы из-за задымления
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Самолет экстренно сел в аэропорту Женевы из-за задымления
Общество, 15:49
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Самолет экстренно сел в аэропорту Женевы из-за задымления

Пассажирский лайнер Bombardier CRJ-900 авиакомпании Lufthansa экстренно сел в аэропорту Женевы из-за задымления в кабине пилотов, сообщает RTS.

Самолет выполнял рейс LH2382 Мюнхен — Женева, на его борту находились 42 пассажира. После посадки все они были эвакуированы, никто не пострадал. Воздушное судно было отбуксировано в ангар для определения причины задымления. Из-за перекрытия взлетно-посадочной полосы рейс Аяччо — Женева был перенаправлен в Лион, часть других рейсов была задержана, но вскоре аэропорт заработал в обычном графике.

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В августе на самолете, летевшем из Туниса в Прагу, произошло задымление. По данным представителей аэропорта, оно длилось чуть более десяти минут, об инциденте пассажирам сообщили после посадки в аэропорту Праги. На борту находились более ста пассажиров, никто из них не пострадал.

Теги: Женева , задымление , Самолет , экстренная посадка
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