В посольстве России заявили о жалобах отравленного «Новичком» британца

Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери, заявил об отсутствии «адекватного медицинского сопровождения» со стороны медиков в Великобритании. Однако он не обращался к российской стороне с просьбой провести обследование, сообщается на сайте посольства России в Британии.

Пресс-секретарь диппредставительства рассказал, что Роули пожаловался российскому послу Александру Яковенко на ухудшение состояния своего здоровья. Он отметил, что у него ухудшилось зрение, появилась частичная потеря памяти, а также нарушена координация движений. В частности, моторика левой руки.

«Он не исключает возможности его медицинского обследования и лечения, организованного в одной из европейских стран. При этом Чарли Роули, похоже, был бы не против обследования и в России, однако с такой просьбой он пока не обращался», — сказал пресс-секретарь.

При этом в посольстве выразили недовольство освещением встречи в британских СМИ. По мнению диппредставительства, они ее исказили. Пресс-секретарь рассказал, что британцы не выдвигали России никаких претензий, при этом подтвердил просьбу Роули встретиться с российским президентом Владимиром Путиным.