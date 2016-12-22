В ГИБДД назвали изменения в экзамене на права после реформы

Начальник отделения организации экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков представил список упражнений, которые будут выполнять сдающие на права после изменения формы экзамена. Об этом сообщает «РИА Новости».
По его словам, список упражнений «на площадке» и «в городе» был разработан после анализа ДТП, происходящих по вине водителя. «На площадке» планируется проверять навыки разворота в ограниченном пространстве, заезда в бокс, параллельную парковку, парковку у погрузочной эстакады, сцепку и расцепку.
«В городе» кандидаты должны будут выполнить повороты, проезд перекрестков, развороты, проезд железнодорожного переезда, перестроение, опережение, движение с максимально разрешенной скоростью, торможение и остановку на различных скоростях, остановку и начало движения на спуске и подъеме. Кроме того, планируется, что после реформы экзаменуемые не будут заранее знать маршрут движения.
Гиляков добавил, что некоторые упражнения «на площадке», в том числе поворот на 90 градусов, исключат из упражнений, так как его можно проверить «в городе».
В начале ноября стало известно, что МВД предложит изменить процедуру сдачи экзамена на водительские права, в частности объединить «площадку» и «город». При этом объединение будет касаться только экзамена по вождению автомобилей, а экзамен по управлению мотосредствами оставят в прежнем формате. Кроме того, сдачу теоретической части планируется записывать на аудио и видео. Соответствующий законопроект будет внесен в правительство в первом квартале 2019 года.