Жители Самары наблюдали падение метеорита

В Самаре видеорегистраторы и камеры видеонаблюдения засняли яркую вспышку, которая была видна 6 апреля. Кадры опубликовал местный портал 63.RU.

Видео: 63.RU / YouTube

Издание отмечает, что одновременно со вспышкой был слышен хлопок. Директор клуба любителей астрономии «АстроСамара» Евгений Баранский рассказал «РИА Новости», что жители города наблюдали падение метеорита.

В ГУ МЧС по Самарской области также подтвердили агентству, что поступало сообщение о хлопке в Самаре, а также центральных и южных районах региона. В ведомстве сообщили, что провели проверку, но по ее итогам не обнаружили происшествий и аварий.