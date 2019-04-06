В Сети появились кадры полета светящегося объекта в небе над Красноярском

В Сети появились кадры полета светящегося объекта в небе над Красноярском

В Красноярске видеорегистраторы автомобилей местных жителей зафиксировали в небе объект, похожий на метеорит. Кадры его полета появились в соцсетях.

Жительница Советского района города Светлана рассказала «РИА Новости», что увидела в небе ярко светящийся бело-зеленоватый объект. «Он летел с очень большой скоростью параллельно земле. Все это было не более пяти секунд», — сказала она.

Доцент физического факультета МГУ, астроном Владимир Сурдин сообщил телеканалу «Звезда», что на видео запечатлен полет болида. «Судя по видеофрагменту, это действительно был метеор, то есть след от полета в атмосфере какого-то твердого тела. Такие метеоры называются болидами», — сказал он.