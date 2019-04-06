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Соллерс ₽400 (+9,74%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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В Сети появились кадры полета светящегося объекта в небе над Красноярском

В Красноярске видеорегистраторы автомобилей местных жителей зафиксировали в небе объект, похожий на метеорит. Кадры его полета появились в соцсетях.

Жительница Советского района города Светлана рассказала «РИА Новости», что увидела в небе ярко светящийся бело-зеленоватый объект. «Он летел с очень большой скоростью параллельно земле. Все это было не более пяти секунд», — сказала она.

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Доцент физического факультета МГУ, астроном Владимир Сурдин сообщил телеканалу «Звезда», что на видео запечатлен полет болида. «Судя по видеофрагменту, это действительно был метеор, то есть след от полета в атмосфере какого-то твердого тела. Такие метеоры называются болидами», — сказал он.

Теги: Красноярск, метеорит
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