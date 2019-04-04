Жители Москвы увидят весенний звездопад

Жители Москвы будут наблюдать первый весенний звездопад с 16 по 25 апреля, который достигнет своего пика активности 23 апреля. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

При ясном небе движение метеорного потока Лириды можно будет увидеть невооруженным взглядом, без специального оптического оборудования. Ожидается, что в этом году каждый час будут проходить до 20 метеоров со скоростью до 48 км/c.

«Метеоры потока Лириды белые и достаточно быстрые. Они проявляются на небе яркими вспышками», — отметили в пресс-службе Московского планетария.

По данным правительства Москвы, звездпад можно наблюдать каждый год во второй половине апреля, когда Земля проходит через шлейф пыли, оставленный кометой C/1861 G1 Тэтчер.

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