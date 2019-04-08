ЦБ сообщил о восстановлении работы Системы быстрых платежей

Система быстрых платежей (СБП) Центробанка восстановила свою работу после сбоя. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«С 23:00 мск сервисы Системы быстрых платежей предоставляются в полном объеме, система работает в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Сбои в работе СБП возникли с 6:40 мск. По данным ЦБ, технические проблемы произошли из-за внеплановых работ на стороне провайдеров. В Альфа-банке РБК рассказали, что наблюдали сбои в функционировании инфраструктуры СБП.

28 февраля систему полноценно запустили Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ Банк, а 25 марта — ВТБ. При этом ряд банков решил запускать СБП поэтапно. С января к ней присоединились 11 банков.