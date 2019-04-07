Центробанк заявил о сбоях в Системе быстрых платежей

В работе Системы быстрых платежей Центробанка наблюдаются сбои. Об этом говорится в сообщении регулятора.
«Технические проблемы связаны с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров, предоставляющих ряд информационных ресурсов», — сообщает Банк России.
Система быстрых платежей Банка России обеспечивает переводы между счетами россиян, в том числе и по номеру телефона. С января к ней присоединились уже более десяти банков. О полном запуске системы для всех клиентов 28 февраля сообщили Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, Росбанк и СКБ Банк. Альфа-банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Ак Барс Банк, Газпромбанк, Киви Банк и РНКО «Платежный центр» заявили, что будут запускать ее поэтапно. 25 марта запустил сервис СБП для своих клиентов ВТБ.
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