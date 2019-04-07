Порошенко посмертно наградил погибшую в Донбассе пулеметчицу Ведьму

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого пулеметчицу Яну Червоную (позывной Ведьма), погибшую в Донбассе а результате обстрела ополченцев. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу постановляю: наградить орденом Богдана Хмельницкого III степени Червоную Яну Михайловну — старшего солдата (посмертно)», — говорится в документе.

Госнаграда была учреждена в 1995 году вторым президентом Украины Леонидом Кучмой.

Военнослужащая отдельного штурмового батальона «Донбасс-Украина» Яна Червоная погибла 2 апреля вместе с украинским военнослужащим Александром Милютиным (позывной Дед) в результате обстрела. В блиндаж на линии соприкосновения на Донбассе, где они находились, попали четыре мины разного калибра.

Червоная служила в ​54-й бригаде, расположенной в Попаснянском районе Луганской области. Она являлась сторонницей Евромайдана и добровольно помогала украинской армии. В сентябре 2016 года Червоная пошла служить в Вооруженные силы Украины.