СМИ опубликовали фотографии с места гибели пулеметчицы Ведьмы в Донбассе

Украинские издания ТСН и «Обозреватель» опубликовали фотографии с места гибели пулеметчицы Вооруженных сил Украины Яны Червоной (позывной Ведьма).

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На снимках запечатлены окопы разрушенного блиндажа, в котором 2 апреля в результате обстрела погибли двое украинских воинов из батальона «Донбасс» Яна Червона и Александр Милютин с позывным Дед.

Яна Червона служила в ​54-й бригаде, расположенной в Попаснянском районе Луганской области. 39-летняя Червоная была сторонницей Евромайдана, которая добровольно помогала украинской армии. В 2016 году она пошла служить в Вооруженные силы Украины.

По словам Зампредседателя Верховной рады Ирины Геращенко, у погибшей остались двое детей в возрасте восьми и десяти лет. В связи с гибелью Червоной президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования.