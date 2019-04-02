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Лента ₽242,05 (+5,42%) прогноз ВТБ Капитал к 22.03.20 Купить
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Порошенко выразил сожаление после смерти Ведьмы в Донбассе

Петр Порошенко выразил сожаление в связи с гибелью в Донбассе военнослужащей добровольческого батальона «Донбасс» Яны Червоной (позывной Ведьма). Об этом действующий президент Украины написал на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что женщина погибла после обстрела из минометов 54-й бригады — мина попала в блиндаж, где также находился военный Александр Мелютин. «Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить...» — заключил Порошенко.

Издание «Гордон» уточняет, у Червоной был позывной Ведьма и она служила в ​54-й бригаде, которая расположена в Попаснянском районе Луганской области. 39-летняя Червоная была сторонницей Евромайдана, которая добровольно помогала украинской армии. В 2016 году она пошла служить в Вооруженные силы Украины. Зампредседателя Верховной рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook добавила, что у Червоной остались двое детей в возрасте восьми и десяти лет.

Теги: Донбасс, батальон, Петр Порошенко
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