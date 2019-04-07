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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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В Белоруссии для туристов открыли зону отчуждения Чернобыльской АЭС

Белоруссия открыла для туристов зону отчуждения после аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает белорусский телеканал ОНТ.

По словам заместителя директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, сформировано два маршрута, а также подобраны площадки, дороги с усовершенствованным покрытием.

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«В целом просчитаны те дозы, которые могут получить граждане, пребывая у нас», — рассказал Кудин. Он отметил, что доза радиации, которую может получить турист, пребывая в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения, будет меньше полученной от перелета.

В ходе экскурсии туристы смогут узнать о жизни зоны, научной работе в заповеднике, а также познакомятся с дикой природой. На Украине подобные экскурсии проводят много лет. Туроператоры отмечают, что поток туристов стабилен. В частности, приезжают много иностранцев.

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По словам Кудина, стоимость экскурсии для группы из пяти человек оценивается в 340 белорусских рублей (около $200).

Если украинцы могут показать ЧАЭС, Припять и Чернобыль, могильники техники, то места в зоне отчуждения на территории Белоруссии по-настоящему дикие. Особенность тура заключается в уникальной природе, ландшафте и заброшенных деревнях, где ныне живут лесные звери. Помимо прочего, интерес у туристов вызывает Полесский государственный радиационно-экологический заповедник, который возник вслед за чернобыльской катастрофой для охраны загрязненной территории и научных исследований. На некоторых участках уровень радиации очень высокий, поэтому туристы туда попасть не могут.

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Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года, в результате чего территория подверглась радиоактивному заражению. В связи с аварией из 30-километровой зоны бедствия вблизи станции, включая украинский город Припять с населением 47 тыс. человек, были эвакуированы 115 тыс. человек. В результате заражению подверглись отдельные районы России и Белоруссии. В частности, были загрязнены территории 19 регионов РФ с населением 2,9 млн человек. Последствия аварии ликвидировали порядка 600 тыс. человек, из них 165 тыс. стали инвалидами.

Теги: Белоруссия, ЧАЭС, туристы, экскурсия
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