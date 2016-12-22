В Чернобыльской зоне заработала первая солнечная электростанция

Ее мощность составляет 1 МВт. Электростанция построена всего в 100 метрах от саркофага, который укрывает взорвавшийся в 1986 году атомный реактор

Солнечные батареи в Чернобыле (Фото: Serg Glovny / ZUMA / Global Look)

В Чернобыльской зоне отчуждения на Украине ввели в эксплуатацию первую солнечную электростанцию. 5 октября там, как сообщают Reuters и Deutsche Welle (DW), состоялась праздничная церемония ее открытия.

Станция, по данным изданий, построена всего в 100 м от саркофага, закрывающего взорвавшийся в 1986 году атомный реактор. Об этом журналистам, как замечает Reuters, рассказал исполнительный директор компании — партнера проекта — Solar Chernobyl LLC Евгений Варягин. «Это не просто еще одна солнечная электростанция — [это] единственная [станция], находящаяся в 100 м от ядерного реактора, который взорвался в 1986 году», — заявил он, подчеркнув, что «переоценить символику этого проекта трудно».

Мощность станции, по данным Варягина, составляет 1 МВт. Ее монтаж был завершен в декабре прошлого года.

Проект, как напоминает Reuters, совместно реализуют украинская энергокомпания «Родина» и немецкая Enerparc AG. Представители последней, по информации Deutsche Welle присутствовали при вводе станции в эксплуатацию. Стоимость проекта Reuters без указания источников информации оценивает примерно в €1 млн. Солнечная станция в Чернобыльской зоне, по данным агентства, пользуется льготными тарифами, которые гарантируют определенную цену за электроэнергию.

В будущем, как рассказал на пресс-конференции Варягин, консорциум Enerparc AG — «Родина» планирует увеличить мощность своих солнечных электростанций в Чернобыльской зоне отчуждения с 1 до 100 МВт (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Помимо этой станции Киев, как пишет DW, рассматривает возможность возведения в зоне отчуждения еще нескольких солнечных и ветряных электростанций.

В апреле на этой территории также открыли туры для туристов на все энергоблоки Чернобыльской атомной электростанции, а также смотровую площадку на новый саркофаг над взорвавшимся реактором (его возвели в 2016 году). До этого большая часть внутренних помещений АЭС оставалась для туристов закрытой.