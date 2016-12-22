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Закрытые части Чернобыльской АЭС открыли для туристов
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Закрытые части Чернобыльской АЭС открыли для туристов
Общество, 14:41
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Закрытые части Чернобыльской АЭС открыли для туристов

Чернобыльская АЭС открыла туры для туристов на все энергоблоки станции и смотровую площадку на новый саркофаг над взорвавшимся в 1986 году реактором. Об этом говорится в сообщении на сайте станции.

«Во время нашего тура вы сможете посетить знаменитый «золотой коридор», который проходит через все энергоблоки станции, увидеть собственными глазами щит управления реактором, подойти вплотную к стенам 4-го энергоблока, рассмотреть со смотровой площадки арку нового безопасного конфайнмента», — гласит текст.

Также посетителям предлагается покормить трехметровых чернобыльских сомов и пообедать с персоналом станции.

Стоимость тура составляет 2700 гривен ($103).

Ранее большая часть внутренних помещений станции была закрыта для туристов. Экскурсии проводились по заброшенному городу Припять, где до 1986 года жили работники станции и их семьи, а также в других точках зоны отчуждения.

Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В результате радиоактивного заражения пришлось полностью эвакуировать 115 тыс. человек из 30-километровой зоны вокруг станции, включая город Припять с населением 47 тыс. человек. Частичному заражению подверглись отдельные районы России и Белоруссии. В частности, были загрязнены территории 19 российских регионов с населением 2,9 млн человек. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 600 тыс. человек, из которых 165 тыс. стали инвалидами. К 1988 году был построен первый саркофаг над четвертым энергоблоком. В 2016 году завершилось сооружение новой оболочки, или конфайнмента, над энергоблоком, где произошел выброс, в постройке которого участвовал международный консорциум. Станция была полностью остановлена в 2000 году.

Теги: Чернобыльская зона отчуждения , туристы
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