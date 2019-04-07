Путин поздравил бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера с 75-летием

Президент Владимир Путин поздравил с 75-летием бывшего канцлера ФРГ и председателя совета директоров «Роснефти» Герхарда Шрёдера. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что глава государства «тепло» поздравил Шрёдера по телефону и пожелал ему успехов.

Путин и Шрёдер поддерживают дружеские отношения с того момента, как немец занимал пост канцлера. В частности, Шрёдер также является председателем комитета акционеров Nord Stream AG и, как и Москва, обвинял США в давлении на «Северный поток-2» из-за желания продавать в ЕС собственный СПГ.

Кроме того, сообщалось, что Путин может посетить свадьбу Шрё​дера, которая состоялась в Берлине в октябре. Впрочем, в итоге президент на мероприятие не приехал.