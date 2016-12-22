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Шрёдер отпраздновал свадьбу в Берлине
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Шрёдер отпраздновал свадьбу в Берлине
Политика, 00:51
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Шрёдер отпраздновал свадьбу в Берлине

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер отпраздновал свадьбу в Берлине с переводчицей из Южной Кореи 49-летней Ким Со Ён. Об этом сообщает Die Welt и Spiegel.

Как отмечается в сообщении, свадебные торжества прошли в отеле Адлон в центре немецкой столицы. Die Welt сообщает, что невеста была одета в белое платье с вышитыми цветами, которое разработал британский лейбл Kaviar Gauche.

Журнал Bild пишет, что свадьба была закрытым, частным мероприятием. По данным издания, всего его посетили 150 гостей. Среди них были также президент Франк-Вальтер Штайнмайер и его жена, бывший глава немецкого МИД Зигмар Габриэль, певец из группы Scorpions Клаус Майне и другие.



По данным Kölnische Rundschau, Шрёдер и Ким Со Ён расписались еще 2 мая в Сеуле. Однако, свадебная церемония прошла только 5 октября.

В середине августе источники немецкого журнала Bild сообщали, что свадьбу бывшего канцлера может посетить президент России Владимир Путин. Однако, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг данную информацию. Он сказал, что «таких планов нет».

Теги: свадьба , Берлин , канцлер
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