Порошенко заявил об угрозе «откатиться под имперскую Россию»

Действующий президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Twitter предупредил граждан о важности правильного решения во втором туре выборов, которые состоятся 21 апреля.

По словам Порошенко, украинцы будут делать выбор между Европой и Россией. При этом он подчеркнул, что стране не нужен «слабак», который создаст угрозу «откатиться под имперскую Россию» вместо продвижения к «свободной Европе».

Ранее Порошенко называл своего оппонента во втором туре — шоумена Владимира Зеленского, который выиграл первый тур с результатом в примерно 30% — «марионеткой [миллиардера Игоря] Коломойского. Действующий президент Украины также говорил о лояльности Зеленского к России. Сам шоумен отрицает как свою связь с Коломойским, так и симпатии к Москве.