В Одинцово загорелся гостиничный комплекс

В подмосковном Одинцово загорелся гостинично-развлекательный комплекс «Голицын клуб», пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по области.

Пожар возник на площади 700 кв. м утром в воскресенье, 7 апреля, когда в здании находились три охранника. К тушению возгорания привлекли 24 человека и 6 единиц техники. Позднее в МЧС уточнили, что пожар удалось ликвидировать, о пострадавших не сообщалось.

В ночь на воскресенье также загорелся жилой дом в центре Москвы в Кропоткинском переулке на площади примерно 25 кв. м. В результате погибли два человека, еще четверых удалось спасти.