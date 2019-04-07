При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли два человека

При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли два человека

В Раменском районе Московской области произошел пожар в частном доме в садовом товариществе «Весна». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, есть пострадавшие, их число не уточняется. В 23:20 огонь потушили.

Как сообщили «РИА Новости» в МЧС, в результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются. Место происшествия осматривают следователи.

По данным телеканала РЕН ТВ, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона.