Общество , 00:07
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При пожаре в частном доме в Подмосковье погибли два человека
В Раменском районе Московской области произошел пожар в частном доме в садовом товариществе «Весна». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
По данным ведомства, есть пострадавшие, их число не уточняется. В 23:20 огонь потушили.
Как сообщили «РИА Новости» в МЧС, в результате пожара погибли два человека, их личности устанавливаются. Место происшествия осматривают следователи.
По данным телеканала РЕН ТВ, причиной возгорания мог стать взрыв газового баллона.