Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Москве

При пожаре в жилом доме в центре Москвы погибли два человека, сообщает столичное управление МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу Кропоткинский переулок, д.20, стр. 1 поступило в ночь на 7 апреля. Пожар произошел в одной из квартир на третьем этаже, его площадь составила около 25 кв. м. возгорание удалось ликвидировать в 02:15 мск.

Как сообщает МЧС, пожарные спасли четырех человек с верхних этажей.

Вечером 6 апреля пожар произошел в частном доме в Раменской районе Подмосковья. Два человека погибли, также есть пострадавшие.