Правительство к лету подготовит «идеологию здорового питания»

Вице-премьер Татьяна Голикова в ходе выступления на правительственном часе в Госдуме выразила надежду, что проект закона, призванный урегулировать идеологию здорового питания, внесут в весеннюю сессию. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Впервые начинаются мероприятия, связанные с переходом на здоровое питание», — заявила она. По словам Голиковой, премьер-министр Дмитрий Медведев решил закрепить полномочия по контролю качества питания за Роспотребнадзором.

В марте зампред Госдумы Ирина Яровая предложила разработать закон о здоровом питании для детей. По ее словам, документ подразумевает формирование единых методических рекомендаций для рациона в детских садах, школах и лагерях.

В декабре 2018 года глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что питание россиян «пока нельзя считать в полной мере рациональным». Она указала на то, что россияне потребляют слишком много сахара и соли и едят мало овощей. По оценке министра, каждый пятый житель страны, особенно в мегаполисах, питается фастфудом.