Владелец «Краснодара» прокомментировал ситуацию с контрактом Мамаева

Миллиардер, основатель сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской рассказал о причинах разрыва контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Интервью опубликовано на YouTube-канале проекта «Русские норм!».

По словам Галицкого, «Краснодар» никого «не наказывает», однако клуб должен был отреагировать на арест полузащитника. Он подчеркнул, что с футболистов «не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков». «Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь», — заявил Галицкий.

Миллиардер отметил, что у академии «Краснодара» 11 тыс. воспитанников, которые, «ложась спать, думают о тебе как о кумире». «Твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. — заявил он. — Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека».

При этом владелец «Краснодара» подчеркнул, что не желает футболисту зла и хочет, «чтобы для него все побыстрее закончилось». Галицкий отметил, что не хотел бы влиять на судьбу Мамаева своими словами, поскольку российская тюрьма — «не самое приятное место» и «не санаторий на берегу моря».