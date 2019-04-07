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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
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Владелец «Краснодара» прокомментировал ситуацию с контрактом Мамаева

Миллиардер, основатель сети «Магнит» и владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий в интервью Елизавете Осетинской рассказал о причинах разрыва контракта с полузащитником Павлом Мамаевым. Интервью опубликовано на YouTube-канале проекта «Русские норм!».

По словам Галицкого, «Краснодар» никого «не наказывает», однако клуб должен был отреагировать на арест полузащитника. Он подчеркнул, что с футболистов «не будут спрашивать как с обычных людей, потому что они являются примером для простых мальчиков». «Когда их фамилии выкрикивают на стадионе десятки тысяч человек, это налагает на них обязательства, хотят они того или нет. Если не хотите этих ограничений, то, пожалуйста, ведите другую жизнь», — заявил Галицкий.

Миллиардер отметил, что у академии «Краснодара» 11 тыс. воспитанников, которые, «ложась спать, думают о тебе как о кумире». «Твоя поведенческая модель должна этому соответствовать. — заявил он. — Они должны знать, что неправильно бить стулом человека по голове, что неправильно втроем-вчетвером бить лежачего человека».

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При этом владелец «Краснодара» подчеркнул, что не желает футболисту зла и хочет, «чтобы для него все побыстрее закончилось». Галицкий отметил, что не хотел бы влиять на судьбу Мамаева своими словами, поскольку российская тюрьма — «не самое приятное место» и «не санаторий на берегу моря».

«Мы подали в палату [заявление] на разрыв контракта — это все, что я готов комментировать», — сказал он. На вопрос Осетинской о том, принял ли Галицкий лично решение, что нужно разорвать контракт с футболистом, он ответил положительно.

Мамаев, форвард «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и игрок любительской лиги Александр Протасовицкий обвиняются в побоях, причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. По версии следствия, в октябре 2018 года они устроили в центре Москвы две драки, в которых​ пострадали водитель ведущей «Первого канала» Виталий Соловчук, гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин и глава департамента Минпромторга Денис Пак. 3 апреля суд продлил арест футболистам до осени.
 

Теги: Сергей Галицкий, Павел Мамаев, «Краснодар»
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