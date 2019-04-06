Прах Людмилы Алексеевой захоронили на кладбище в Вашингтоне

Прах Людмилы Алексеевой захоронили на кладбище в Вашингтоне

Урну с прахом главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой похоронили в Вашингтоне на кладбище ​Рок-Крик. Об этом сообщается на сайте МХГ.

«На церемонии захоронения присутствовали родные Людмилы Алексеевой и близкие друзья семьи», — говорится в сообщении.

Чин погребения совершил настоятель вашингтонского собора святого Иоанна Предтечи Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ) протоиерей Виктор (Потапов). На кладбище захоронены мать правозащитницы Валентина Ефименко, второй муж Николай Вильямс и сын Сергей Алексеев.

ТАСС добавляет, что всего на церемонии присутствовали около 30 человек, среди которых был сын главы МХГ Михаил Алексеев.