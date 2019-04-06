СМИ узнали о выводе итальянской Eni своего персонала из Ливии

СМИ узнали о выводе итальянской Eni своего персонала из Ливии

После начала в Ливии боевых столкновений между силами возглавляющего Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифа Хафтара и представителями правительства национального единства итальянская нефтегазовая компания Eni решила эвакуировать из республики свой персонал. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает газета Repubblica.

Такой шаг собеседники издания назвали «предупредительным». Eni, как правило, действует именно так в подобных ситуациях, напомнили они.

До сегодняшнего дня сотрудники компании, как отмечает газета, присутствовали в Триполи, на месторождении Вафа, в Триполитании и на месторождении Эль-Филь на юге страны. «Ситуация в [противостоящих друг другу] лагерях [в Ливии] находится под контролем, и мы очень внимательно следим за ее развитием», — отметил в беседе с Repubblica представитель Eni. «В настоящее время сотрудников компании в Триполи нет», — добавил он.

Ситуация в Ливии обострилась, после того как 4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В тот же день начались первые боестолкновения его армии с войсками возглавляющего ливийское правительство национального единства Фаиза Сараджа.