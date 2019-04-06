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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
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СМИ узнали о выводе итальянской Eni своего персонала из Ливии

После начала в Ливии боевых столкновений между силами возглавляющего Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифа Хафтара и представителями правительства национального единства итальянская нефтегазовая компания Eni решила эвакуировать из республики свой персонал. Об этом со ссылкой на источники в компании сообщает газета Repubblica.

Такой шаг собеседники издания назвали «предупредительным». Eni, как правило, действует именно так в подобных ситуациях, напомнили они.

До сегодняшнего дня сотрудники компании, как отмечает газета, присутствовали в Триполи, на месторождении Вафа, в Триполитании и на месторождении Эль-Филь на юге страны. «Ситуация в [противостоящих друг другу] лагерях [в Ливии] находится под контролем, и мы очень внимательно следим за ее развитием», — отметил в беседе с Repubblica представитель Eni. «В настоящее время сотрудников компании в Триполи нет», — добавил он.

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Ситуация в Ливии обострилась, после того как 4 апреля фельдмаршал Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. В тот же день начались первые боестолкновения его армии с войсками возглавляющего ливийское правительство национального единства Фаиза Сараджа.

Гражданская война в республике продолжается с 2011 года. Тогда с поста главы Ливии был свергнут, а затем убит Муаммар Каддафи. После этого единое правительство в стране так и не было сформировано. Территорию Ливии с тех пор контролируют различные группировки. Например, Триполи и запад страны находятся под контролем правительства национального единства (создано в конце 2015 года под эгидой ООН). Восток и частично юг республики, в свою очередь, контролирует палата представителей Ливии (ее поддерживают войска Хафтара).

Теги: Eni, Ливия
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