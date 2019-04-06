В Балашихе эвакуировали отделение полиции из-за подозрительного предмета

В подмосковной Балашихе у отделения полиции нашли подозрительный предмет, после чего здание эвакуировали, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Предмет оказался муляжом, который использовали в рамках учений, передает РЕН ТВ.

«Собака заволновалась при обследовании подозрительного предмета. Он изъят и вывезен для утилизации», — отметил собеседник агентства. Представитель служб сообщил «РИА Новости», что предмет был с проводами.

«Информация проверяется», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. В подмосковном главке полиции добавили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть данные о муляже.

РЕН ТВ добавляет, что на месте работают сотрудники ФСБ, спасатели и экипажи центра экстренной медицинской помощи. Телеканал «360» отмечает, что на место также привезли робота-сапера.