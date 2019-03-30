В Подмосковье неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка

В Подмосковье неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка

В Люберцах неизвестный сообщил о минировании отделения Сбербанка, расположенного в жилом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По данному факту проводится проверка. Поступило сообщение о подозрительном предмете», — подтвердили РБК данную информацию в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

В пресс-службе Сбербанка РБК уточнили, что анонимный звонок о минировании отделения по адресу Октябрьский проспект, д. 151/9 поступил в правоохранительные органы в 13:00.

«Была проведена эвакуация сотрудников офиса. Эвакуация жильцов дома не проводилась, здание было осмотрено», — добавили в пресс-службе.

В результате проверки угроза минирования не подтвердилась. В результате инцидента никто не пострадал. Работа офиса возобновлена в штатном режиме.