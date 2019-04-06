Парламент Словакии по ошибке запретил исполнять гимны других стран

Парламент Словакии принял поправки к закону о государственных символах, согласно которым гимны иностранных государств можно исполнять только в присутствии официальных делегаций стран. Об этом сообщает газета Mlada fronta dnes.

Поправки представила националистическая «Словацкая национальная партия». Позднее выяснилось, что парламентарии не вникли в суть поправок и приняли их по ошибке.

По словам председателя правящей партии «Мост — Хид» Белы Бугар, парламентарии уже попросили президента Словакии Андрея Киску вернуть законопроект для повторного рассмотрения.

Глава государства заявил, что объявит о своем решении на следующей неделе, посоветовав членам парламента «читать, за что они голосуют». «Было бы гораздо лучше, если бы они уделяли больше внимания подготовке законопроекта», — указывалось в заявлении администрации президента.