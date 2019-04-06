В штабе Зеленского порассуждали о рукопожатии кандидата с Порошенко

В штабе Зеленского порассуждали о рукопожатии кандидата с Порошенко

Дмитрий Разумков, спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, при каких обстоятельствах шоумен пожмет руку действующему президенту Петру Порошенко.

По словам Разумкова, он не верит в поражение Зеленского во втором туре, однако, если Порошенко сможет выиграть честно, шоумен пожмет действующему президенту руку. Впрочем, Разумков подчеркнул, что сомневается в возможности честной победы Порошенко.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. В первом туре Зеленский и Порошенко победили с 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

В преддверии второго тура Порошенко призывал Зеленского выйти на дебаты — шоумен согласился, но потребовал, чтобы оба кандидата предварительно сдали анализы на алкоголь и наркотики, а также назвал место проведения — стадион «Олимпийский» в Киеве.