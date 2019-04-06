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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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В штабе Зеленского порассуждали о рукопожатии кандидата с Порошенко

Дмитрий Разумков, спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, при каких обстоятельствах шоумен пожмет руку действующему президенту Петру Порошенко.

По словам Разумкова, он не верит в поражение Зеленского во втором туре, однако, если Порошенко сможет выиграть честно, шоумен пожмет действующему президенту руку. Впрочем, Разумков подчеркнул, что сомневается в возможности честной победы Порошенко.

Второй тур президентских выборов на Украине состоится 21 апреля. В первом туре Зеленский и Порошенко победили с 30,24% и 15,95% голосов соответственно.

Политика
Стадион запланировал мероприятие на день дебатов Порошенко и Зеленского

В преддверии второго тура Порошенко призывал Зеленского выйти на дебаты — шоумен согласился, но потребовал, чтобы оба кандидата предварительно сдали анализы на алкоголь и наркотики, а также назвал место проведения — стадион «Олимпийский» в Киеве.

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Медики извинились перед Зеленским за ошибку при сдаче анализов

Порошенко принял эти условия и в свою очередь предложил провести дебаты в три этапа — обсудить укрепление безопасности и обороны страны, внешнюю политику и защиту конституционных прав граждан.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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