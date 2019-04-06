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Amazon $2 200 (+20,3%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Лавров обвинил США в стремлении «поставить крест» на международном праве

США, признавшие Голанские высоты территорией Израиля, таким образом стремятся «поставить крест» на международных наработках и правилах. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров заявил в интервью ​египетской газете «Аль-Ахрам», текст интервью на русском размещен на сайте МИД.

По словам главы МИД, решение президента США по Голанам, а также его признание Иерусалима столицей Израиля, демонстрируют, что Вашингтон пытается «разрушить» принятую в мире правовую базу. Признание Голан израильскими «лишь отдаляет шансы на достижение долгосрочного, устойчивого и справедливого мира на Ближнем Востоке», подчеркнул Лавров.

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При этом дипломат подчеркнул, что позиция России по этому вопросу остается неизменной — Голаны принадлежат Сирии. Лавров также отметил, что Россия по-прежнему готова организовать переговоры между высшими представителями Палестины и Израиля.

Президент США Дональд Трамп 25 марта на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подписал указ о признании суверенитета Израиля над Голанами. Решение американского президента сочли нарушением норм международного права в Евросоюзе, Канаде и ООН. Кремль также выразил сожаление в связи с действиями Трампа.

Теги: Голанские высоты, Сергей Лавров, Вашингтон
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