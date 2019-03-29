Минпросвещения подготовило новые стандарты для начальной и общей школы

Министерство просвещения подготовило новые проекты федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС), сообщает корреспондент РБК.

На сайте www.preobra.ru стартовало обсуждение проектов ФГОС начального общего и основного общего образования. Документ внесли в министерство ведущие педагогические вузы: Российский государственный педагогический университет (РГПУ им. А.И.Герцена), Московский педагогический государственный университет (МПГУ им. В.И.Ленина), Московский городской педагогический университет (МГПУ).

В пояснительной записке говорится, что главное направление обновления — конкретизация требований к результатам по каждому предмету. В предыдущей редакции стандарт давал общие установки, а что именно изучается и в каком классе, школы решали самостоятельно: образовательная программа одной школы могла отличаться от программы, принятой в соседней школе. Новые требования учитывают возрастные и психологические особенности обучающихся и необходимость предотвращения их перегрузки. В документе учтены требования к структуре основной образовательной программы, что позволит снизить «бюрократическую» нагрузку на учителей.

В феврале Генпрокуратура обратилась к министру просвещения Ольге Васильевой с предложением устранить ряд противоречий в приказе о порядке формирования федерального перечня учебников (ФПУ) для школ, которые свидетельствуют о возможной коррупции. В министерстве ответили, что создадут нормативную базу, которая должна обеспечить школы современными учебниками с актуальными данными.​