Васильева заявила о создании национального рейтинга школ в 2019 году

В России в 2019 году создадут национальный рейтинг школ, заявила министр просвещения Ольга Васильева. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, в рейтинг могут быть включены не только российские школы, но и учебные заведения СНГ. «У нас же очень похожие системы образования, поэтому любой сравнительный анализ, который мы получим, он будет интересен, прежде всего, для того, куда двигаться дальше», — заметила Васильева.

Министр подчеркнула, что создать новый рейтинг несложно. «Вопрос, как мы будем это делать, какая будет точка отсчета, с чего мы начнем», — подчеркнула она.

Школьный рейтинг будет основан на Московском международном рейтинге вузов, который оценивает «три классические ключевые миссии университетов»: образование, научные исследования и взаимосвязь университета и местных сообществ. Данные для рейтинга берутся с официальных сайтов университетов, а также из независимых международных источников.

Инициатива создания рейтинга поддержана ведущими университетами России, Китая, Индии, Ирана, Турции, Японии.