Климкин попросил слушать МИД после поражения в транзитном споре с Россией

Климкин попросил слушать МИД после поражения в транзитном споре с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter заявил, что причина поражения в транзитном споре с Россией во Всемирной торговой организации (ВТО) — нежелание властей страны прислушиваться к мнению его ведомства.

Климкин сообщил «без саморекламы» для его сотрудников, что к МИДу стоит прислушиваться «и по стратегии, и по тактике». Свое сообщение министр сопроводил недовольным смайлом.

Ранее ВТО признала необоснованными претензии Украины по поводу запрета на транзит украинских товаров через Россию. Соответствующий указ президент Владимир Путин впервые подписал в 2016 году. Позднее срок действия ограничений несколько раз продлевался, в последний раз — до 1 июля 2019 года.