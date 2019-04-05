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Amazon $2 200 (+20,1%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Экономика ,  
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На Украине отреагировали на решение ВТО по транзитному спору с Россией

Решение Всемирной торговой организацией (ВТО) спора по поводу введенных Москвой транзитных ограничений в пользу России означает, что действия Украины являются «безусловно оправданными». Об этом заявила советник украинского министра экономического развития и торговли Роксолана Пидласа, передает УНН.

Как указала Пидласа, принятое решение означает, что Киев доказал бы, что введенные ограничения не соответствуют обязательствам в рамках ВТО, «если бы они не были введены во время «чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях».

Экономика
Минэкономразвития объявило о победе в транзитном споре с Украиной в ВТО

Ранее Минэкономразвития России сообщило, что рассмотрение экспертами ВТО спора с Украиной по поводу введенных Москвой ограничений на транзит украинских товаров завершилось в пользу российской стороны. Как пояснили в российском ведомстве, третейская группа пришла к выводу, что оспариваемые меры были приняты Россией для защиты интересов своей безопасности в условиях чрезвычайных обстоятельств в международных отношениях.

В 2016 году президент Владимир Путин полностью запретил транзит через российскую территорию украинских продовольственных товаров, попадающих под действие эмбарго. Срок действия ограничений в последний раз продлили до июля 2019 года.

Теги: Украина, транзит
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