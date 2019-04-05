СМИ узнали о победе России в споре с Украиной в ВТО из-за транзита

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,25 -0,23 EUR Бирж. 73,28 -0,20 Brent 69,50 -0,17% USD Нал. 65,70 64,91 EUR Нал. 73,78 72,92 USD ЦБ 65,41 +0,08 EUR ЦБ 73,44 +0,02 EUR/USD 1,1230 +0,0007 BTC/USD Бирж. 5 067,90 +133,01 IMOEX 2 538,25 +0,11% RTSI 1 225,48 +0,45% DJIA 26 384,63 +0,64% Nasdaq 7 891,78 -0,05%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Соллерс ₽400 (+9,29%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,22%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Соллерс ₽400 (+9,29%) прогноз ВТБ Капитал к 05.04.20 Купить
Amazon $2 200 (+20,22%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 6 апреля
USD ЦБ: 65,41 (+0,08) Quote, 15:14
Курс евро на 6 апреля
EUR ЦБ: 73,44 (+0,02) Quote, 15:14
Новак оценил влияние новой Газовой директивы ЕС на «Северный поток-2» Бизнес, 16:00 Антивозрастная медицина: все о бьютификации и омоложении РБК и Helena Rubinstein, 15:54 Киев заявил о намерении действовать в Черном море без разрешения Москвы Политика, 15:49 «Уралвагонзавод» возобновит выпуск инновационных вагонов Бизнес, 15:48 СМИ узнали о победе России в споре с Украиной в ВТО из-за транзита Политика, 15:40 Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии Политика, 15:38 «Курсом Bitcoin манипулируют»: почему перспективы криптовалюты изменились Крипто, 15:27 Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру» Бизнес, 15:25 Украинская прокуратура предъявила обвинение адвокату Вышинского Общество, 15:21 Из Москвы до Мурманска: в чем главная опасность дальних поездок РБК и Haval​, 15:16 На Ставрополье из почтовой машины похитили два мешка денег Общество, 15:14 Ушаков оценил свои шансы оспорить решение об отставке с поста мэра Риги Политика, 15:07 В Краснодарском крае задержали навредившую пациентам лжехирурга Общество, 15:04 Скрывавшегося за границей фигуранта дела Абызова задержали Общество, 14:55
Политика ,  
0 
СМИ узнали о победе России в споре с Украиной в ВТО из-за транзита
По данным «Европейской правды», Всемирная торговая организация отказалась признать нарушением своих правил введение Россией запрета на транзит украинских товаров через свою территорию
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты Всемирной торговой организации (ВТО), рассматривавшие жалобу Украины на введение Россией запрета на прямой транзит украинских товаров, отказались признать действия российских властей нелегитимными, сообщает «Европейская правда».

«К сожалению, хороших новостей для нас нет. Решение принято не в нашу пользу. Украина проиграла этот спор», — говорится в статье.

В материале также отмечается, что вынесенное в пользу России решение еще может быть обжаловано, однако шансы Украины на победу при рассмотрении апелляции «выглядят неубедительно».

Информацию о проигрыше Украиной спора о транзите подтвердил и источник «Интерфакса», знакомый с итогами рассмотрения спора. Официальный представитель ВТО Дэн Прузин отказался подтвердить ТАСС, что ВТО выступила в поддержку России, подчеркнув, что суть решения не разглашается до официальной публикации, которая должна состояться в ближайшие несколько часов. При этом Прузин отметил, что ​российские и украинские власти с решением уже ознакомлены.

В 2016 году президент России Владимир Путин своим указом полностью запретил транзит через территорию страны украинских продовольственных товаров, подпадающих под действие эмбарго. Остальные украинские товары через территорию России в Киргизию и Казахстан транзитом доставлять можно, но лишь через Белоруссию и только при соблюдении ряда условий, в том числе идентификации особыми пломбами с технологией ГЛОНАСС грузовых помещений транспортных средств и поездов, емкостей и иных мест, в которых могут перевозиться товары. Позднее срок действия ограничений несколько раз продлевался, в последний раз — до 1 июля 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко ранее называл такие ограничения «экономической агрессией» России и одной из причин падения уровня жизни украинцев. В январе 2017 года замминистра​ инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань оценил потери Украины в 2016 году от российских ограничений по транзиту более чем в $1 млрд.

В 2016 году Украина обжаловала действия России в ВТО, назвав решение об ограничении транзита дискриминацией. Россия, в свою очередь, сослалась на норму правил ВТО, которая допускает введение защитных мер в случае угрозы национальной безопасности (ст. XXI ГАТТ). По данным «Европейской правды», ВТО признала такую позицию России обоснованной.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина
Материалы по теме
«Торговая агрессия»: как запреты на транзит отразятся на России и Украине
Экономика
Путин поручил ввести новые санкции против Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter