СМИ узнали о победе России в споре с Украиной в ВТО из-за транзита

СМИ узнали о победе России в споре с Украиной в ВТО из-за транзита

По данным «Европейской правды», Всемирная торговая организация отказалась признать нарушением своих правил введение Россией запрета на транзит украинских товаров через свою территорию

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эксперты Всемирной торговой организации (ВТО), рассматривавшие жалобу Украины на введение Россией запрета на прямой транзит украинских товаров, отказались признать действия российских властей нелегитимными, сообщает «Европейская правда».

«К сожалению, хороших новостей для нас нет. Решение принято не в нашу пользу. Украина проиграла этот спор», — говорится в статье.

В материале также отмечается, что вынесенное в пользу России решение еще может быть обжаловано, однако шансы Украины на победу при рассмотрении апелляции «выглядят неубедительно».

Информацию о проигрыше Украиной спора о транзите подтвердил и источник «Интерфакса», знакомый с итогами рассмотрения спора. Официальный представитель ВТО Дэн Прузин отказался подтвердить ТАСС, что ВТО выступила в поддержку России, подчеркнув, что суть решения не разглашается до официальной публикации, которая должна состояться в ближайшие несколько часов. При этом Прузин отметил, что ​российские и украинские власти с решением уже ознакомлены.

В 2016 году президент России Владимир Путин своим указом полностью запретил транзит через территорию страны украинских продовольственных товаров, подпадающих под действие эмбарго. Остальные украинские товары через территорию России в Киргизию и Казахстан транзитом доставлять можно, но лишь через Белоруссию и только при соблюдении ряда условий, в том числе идентификации особыми пломбами с технологией ГЛОНАСС грузовых помещений транспортных средств и поездов, емкостей и иных мест, в которых могут перевозиться товары. Позднее срок действия ограничений несколько раз продлевался, в последний раз — до 1 июля 2019 года.