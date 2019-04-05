UC Rusal выдвинула в совет директоров «Норникеля» двух банкиров

UC Rusal решила обновить свое представительство в совете директоров «Норникеля». Вместо людей, близких к попавшему под санкции США Олегу Дерипаске, она номинировала двух топ-менеджеров Сбербанка, эколога и гендиректора En+

Максим Полетаев (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Банкиры и эколог

UC Rusal (владеет 27,8% в «Норникеле») номинировала в совет директоров «Норникеля» четыре новых кандидата — двух топ-менеджеров Сбербанка, гендиректора En+ (контролирует UC Rusal) и эколога. Речь о советнике президента Сбербанка Максиме Полетаеве, старшем вице-президенте этого же банка Сергее Волке, главе En+ Вячеславе Соломине и директоре департамента природоохранной политики Всемирного фонда дикой природы (WWF) в России Евгении Шварце, говорится в сообщении «Норникеля».

Полетаев, который до конца 2018 года был первым зампредом правления Сбербанка, с февраля 2018 года совмещает работу в банке с должностью независимого неисполнительного директора UC Rusal.

«Именно такой набор экспертизы и компетенций, который обеспечивают данные кандидаты от UC Rusal, наилучшим образом отвечает стратегическим приоритетам «Норникеля», — сказал РБК представитель UC Rusal.

Представители Сбербанка​ как основного кредитора UC Rusal могут стать гарантами сохранения дивидендной политики на текущем уровне, поскольку снижение дивидендов негативно скажется на возможностях алюминиевой компании обслуживать свой высокий долг, сказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. Недавно владелец «Интерроса» (владеет 34% «Норникеля») Владимир Потанин рассказал в интервью Bloomberg, что намерен вернуться к переговорам с UC Rusal о снижении дивидендов для акционеров «Норильского никеля». Освободившиеся деньги он намерен вложить в добычу палладия.