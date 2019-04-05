Следователь сообщил обстоятельства задержания фигуранта дела Абызова

Фигурант дела экс-министра Михаила Абызова Сергей Ильичев на момент возбуждения уголовного дела 25 марта находился на отдыхе в Таиланде, рассказал следователь в Басманном суде, передает корреспондент РБК.

По его словам, 31 марта Ильичев «на предложение оперативного работника вернуться в Россию ответил отказом». Следователь указал, что, по его мнению, фигурант дела отказался вернуться в страну «под надуманным предлогом», сославшись на нежелание менять билеты. Его задержали сразу по прибытии в Россию и доставили в Москву.

Из протокола задержания Ильичева, который на суде зачитала судья Юлия Сафина, говорится, что он был задержан 5 апреля в 0:45.

Ранее стало известно, что Ильичеву предъявили обвинение по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе. Ильичев был гендиректором АО «РЭС» («дочка» «Сибэко»), оказывающей услуги по передаче электроэнергии в Новосибирской области, на протяжении почти десяти лет, он покинул пост в январе 2019 года. Обе компании фигурировали в материалах следствия по делу Абызова. По версии СК, экс-министр и его соучастники обманули их акционеров, похитили деньги и вывели их за границу.