В Москве угнали Rolls-Royce и Mercedes стоимостью более 19 млн руб.

В московском главке полиции РБК сообщили о возбуждении уголовного дела по факту угона двух автомобилей общей стоимостью более 19 млн руб.

«Установлено, что не позднее 31 марта 2017 года по адресу: Москва, улица Гранатный переулок, неустановленное лицо совершило неправомерное завладение автомобилем Rolls-Royce Ghost стоимостью 16,5 млн руб. и Mercedes-Benz Viano стоимостью около 3,2 млн руб.», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.



По данному факту возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем или иным транспортным средством без ​цели хищения (​ч.1 ст. 166 УК РФ), проводятся следственно-оперативные мероприятия.



Максимальное наказание по данной статье предполагает лишение свободы на срок до пяти лет.



В марте в Москве у безработного угнали внедорожник Toyota Land Cruiser стоимостью 5 млн руб., а в январе у другого безработного Lexus LX570 за 6,7 млн руб.



По данным исследования компании «АльфаСтрахование», чаще всего в 2017 году в России угоняли автомобили марок Cadillac, Lexus и Jeep. При составлении рейтинга учитывалась доля брендов в общем числе застрахованных в компании машин одной марки.

