Власти Евпатории отказались от введения курортного сбора

Комитет горсовета Евпатории по вопросам курорта и туризма принял решение отказаться от участия в эксперименте по введению курортного сбора из-за экономической нецелесообразности и риска снижения потока туристов в регионе. Об этом сообщается на сайте властей города.

«Евпатория не готова к введению курортного сбора, так как многие выбирают зарубежный отдых из-за привлекательного соотношения цены и качества. Введение дополнительных сборов может стать причиной отказа от внутреннего туризма», — приводятся на сайте слова начальника управления экономического развития администрации города Татьяны Юминой.

Более того, в сообщении отмечается, что ранее 78% опрошенных россиян высказались против нововведения.

Юмина подчеркнула, что большая часть туристов в Евпатории относится к той категории граждан, которые освобождены от уплаты налогов, таким образом введение курортного сбора не будет приносить прибыль, поскольку сумма сборов не сможет покрыть расходы на администрирование и решить инфраструктурные проблемы.

К тому же власти отметили, что вводимый налог может поспособствовать росту и развитию теневого бизнеса.

Курортный сбор был введен в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года в четырех регионах России — Крыму, Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Однако действие дополнительного налога в Крыму отложили до 1 мая 2019 года по просьбе владельцев местных отелей.

