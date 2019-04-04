Украинский министр пообещал въехать в Москву на танках

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал в своем Facebook, что приедет в Москву «вместе с союзниками» на танках.

«А в Москве мы обязательно будем! <...> — заявил он. — На танках, с надписью «На Москву».

Так он отреагировал на приглашение Союза транспортников России, в котором организация предложила прислать представителя для обсуждения работы транспорта в рамках Евразийского союза транспортных, экспедиторских и логистических организаций., которое пройдет в Москве 23 апреля.

Омелян неоднократно говорил о необходимости ограничения транспортного сообщения с Россией, в частности, министр призывает к прекращению железнодорожного сообщения. По его мнению, это послужило бы толчком для развития транспортной системы на Украине.