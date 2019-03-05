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Southwestern Energy $5 (+6,84%) прогноз CFRA к 05.02.20 Купить
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Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани
Стрельба велась из пневматического пистолета, ранены пять человек. Инцидент произошел накануне, но известно о нем стало только во вторник
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ученик школы №10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края вымогал деньги у других школьников, угрожая пневматическим пистолетом. Когда те отказались, он открыл огонь, пишет «Комсомольская правда — Кубань».

О произошедшем также сообщает портал «Кубанские новости». По данным обоих изданий, ранены пятеро подростков, всем оказана помощь. Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили РБК, что полицейские проводят проверку. Там также уточнили, что конфликт произошел накануне, 4 марта.

«4 марта в 11:30 15-летний ученик причинил травмы мягких тканей пятерым учащимся одной из школ из пневматического пистолета. Конфликт произошел вне учебного заведения. Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, решается вопрос о принятии процессуального решения», — сообщили РБК в пресс-службе.

«КП-Кубань» также пишет, что открывший стрельбу подросток стоит на внутреннем школьном учете и что родители пострадавших написали заявления в полицию.

Случаи применения учениками оружия в российских школах

3 февраля 2014 года старшеклассник пришел с ружьем в московскую школу № 263 и выстрелил в учителя географии, который скончался на месте. Услышавший шум школьный охранник незамедлительно сообщил о случившемся в полицию. Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, подросток начал стрелять в них. При этом был убит один сотрудник полиции, еще один получил ранение. Подростку было предъявлено обвинение в захвате заложников, убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. По результатам проведенной экспертизы старшеклассника признали невменяемым, суд отправил его на принудительное лечение. Этот инцидент был первым в России случаем стрельбы в школе из гражданского оружия по «американскому сценарию».

В декабре 2014 года в раздевалке спортивного зала одной из школ Брянска 15-летний подросток достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в стены и пол. Одна из пуль рикошетом попала в ногу его одноклассницы. Изначально школьница умолчала об инциденте: она обратилась в травмпункт, где рассказала, что травму получила на улице по пути из школы. Врачи диагностировали у несовершеннолетней касательное пулевое ранение мизинца стопы и сообщили в полицию.

18 марта 2016 года в Находке молодой человек ударил ножом 15-летнюю ученицу в кабинете директора школы, а затем совершил самоубийство. Девушка умерла. 19-летний юноша хотел выяснить отношения со своей возлюбленной.

В марте 2017 года в одной из гимназий подмосковного города Люберцы во время урока физкультуры один из учеников активировал устройство для отпугивания собак, в результате чего контузии получили четыре человека. Устройство было украдено у другого школьника.

24 апреля 2017 года в компьютерном зале школы дагестанского села Агвали произошел взрыв. В СК сообщили, что причиной взрыва стала принесенная одним из школьников граната. В результате два человека погибли, 11 пострадали. Подросток нашел гранату на улице.

5 сентября 2017 года ученик школы № 1 в подмосковной Ивантеевке напал на учительницу с кухонным топориком, устроил стрельбу из пневматического пистолета и разбросал дымовые шашки. Пострадали учительница и три школьника.

25 октября 2017 года в одной из школ Волгограда в туалете обнаружили тело 14-летнего мальчика с ножевым ранением. Одноклассник погибшего написал явку с повинной. По его словам, на перемене он показывал друзьям свой нож, и когда оружие находилось в руках у погибшего мальчика, тот неосторожно толкнул его. Меру пресечения подростку не избирали из-за обстоятельств происшествия и положительной характеристики.

1 ноября 2017 года в одном из московских колледжей нашли тела преподавателя ОБЖ и студента. Тот убил учителя, опубликовал во «ВКонтакте» фото, сделанные после преступления, а затем покончил с собой.

29 ноября 2017 года в школе подмосковного Высоковска ученик несколько раз ударил ножом одноклассника. В качестве причины назывались издевки в отношении напавшего.

15 января 2018 года в одной из школ Перми ученик вместе со знакомым напали с ножами на учащихся 4-го класса. Пострадали девять детей и учительница. Нападавшие также ранили друг друга. Им предъявили обвинения в покушении на убийство двух и более лиц.

19 января 2018 года в школе поселка Сосновый Бор в Бурятии ученик напал с топором на детей и учительницу, а также попытался поджечь здание. Пострадали шесть детей и преподаватель. После задержания нападавший предпринял попытку самоубийства.

18 апреля 2018 года в одной из школ Стерлитамака в Башкирии ученик коррекционного класса напал с ножом на учителя и одноклассницу. Затем он разлил бензин и поджег кабинет. Пострадали четыре человека. Нападавшего арестовали.

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина
Теги: Краснодарский край, стрельба
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