Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Стрельба велась из пневматического пистолета, ранены пять человек. Инцидент произошел накануне, но известно о нем стало только во вторник

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Ученик школы №10 станицы Ахтанизовской Темрюкского района Краснодарского края вымогал деньги у других школьников, угрожая пневматическим пистолетом. Когда те отказались, он открыл огонь, пишет «Комсомольская правда — Кубань».

О произошедшем также сообщает портал «Кубанские новости». По данным обоих изданий, ранены пятеро подростков, всем оказана помощь. Пневматический пистолет злоумышленник после стрельбы выбросил в канализацию.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили РБК, что полицейские проводят проверку. Там также уточнили, что конфликт произошел накануне, 4 марта.

«4 марта в 11:30 15-летний ученик причинил травмы мягких тканей пятерым учащимся одной из школ из пневматического пистолета. Конфликт произошел вне учебного заведения. Сотрудники полиции устанавливают все причины и обстоятельства случившегося, решается вопрос о принятии процессуального решения», — сообщили РБК в пресс-службе.

«КП-Кубань» также пишет, что открывший стрельбу подросток стоит на внутреннем школьном учете и что родители пострадавших написали заявления в полицию.