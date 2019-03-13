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В Бразилии подростки застрелили пятерых детей и взрослого в школе
Известно, что стрельбу устроили двое подростков. Они также мертвы. Мотивы стрелявших пока остаются неизвестными
Фото: FaroldaB / Twitter

В Бразилии двое подростков устроили стрельбу в школе в муниципалитете Сузану, штата Сан-Пуаулу. В результате погибли пятеро учеников и один взрослый. Об этом сообщает в среду телеканал Globo TV со ссылкой на полицию.

Возраст погибших не уточняется. Со ссылкой на данные учебного заведения от 2017 года телеканал уточняет, что в школе на тот момент обучались 358 учеников второй ступени начальной школы (с 6 по 9 класс) и 693 ученика средней школы. Взрослый, погибший при стрельбе, был сотрудником школы.

Оба стрелявшие также мертвы, добавляет телеканал. На месте происшествия работают спецслужбы, полиция и медики.

Инцидент произошел около 9:30 по местному времени. Информации о раненых в результате нападения нет.

Со ссылкой на представителя властей телеканал уточняет, что незадолго до стрельбы в школе полиция была вызвана из-за другого инцидента с применением огнестрельного оружия поблизости. «Но мы до сих пор не можем сказать, связаны ли эти случаи. Полицейские подъезжали к месту по первому вызову, когда услышали крики детей в школе и направились туда. Двое преступников в итоге покончили с собой», — приводит телеканал его слова.

О мотивах, по которым подростки открыли стрельбу  в школе, данных нет. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: стрельба, Бразилия
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