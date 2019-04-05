«Магнит» подтвердил свой интерес к «Ленте»

Представитель сети «Магнит» сообщил РБК, что ретейлер действительно заинтересован в покупке 100% акций «Ленты».

«Магнит» действительно заинтересован в сделке. Розничная сеть сделала «Ленте» предложение по выкупу 100% акций ретейлера», — сказал представитель.

Ранее стало известно, что «Магнит» выразил готовность приобрести 100% сети гипермаркетов «Лента» за $1,79 млрд. При этом ретейлер предлагает более выгодную цену, чем «Севергрупп» Алексея Мордашова, которая согласилась купить 41,91% ценных бумаг «Ленты» у TGP и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Компания оценила одну депозитарную расписку в $3,6, а «Магнит» — $3,65.