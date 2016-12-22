Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

С начала 2018 года в столице выдали около 100 тыс. свидетельств о рождении, самыми популярными именами стали Александр и София, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В этом году Сашами уже названы 2,4 тыс. мальчиков, а Сонями — более 2,5 тыс. девочек. Кстати, в Москве более распространено имя София, а не Софья. Эта форма имени записана в свидетельствах о рождении 1884 девочек», — рассказала глава управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Кроме того, популярными именами для мальчиков стали Михаил, Максим, Артем, Даниил, Иван, Дмитрий, Марк, Матвей и Илья. В десятку самых распространенных женских имен вошли Мария, Анна, Алиса, Виктория, Анастасия, Полина, Александра, Елизавета и Варвара.

Глава московского управления ЗАГС добавила, что популярность теряют такие имена, как Виктор, Вячеслав, Борис, Людмила, Наталья и Галина.

Всего за девять месяцев 2018 года в Москве родились 51,4 тыс. мальчиков и 47,6 тыс. девочек. При этом 44,6 тыс. новорожденных — первенцы, еще 36,5 тыс. — вторые дети в семье, 13 тыс. — третьи, а более 4 тыс. — четвертые, пятые или далее по счету.