Зенитный комплекс «Тор-М2» прошел испытания в боевых условиях

В условиях реального боя испытали зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2», заявил «РИА Новости» гендиректор завода «Купол» (входит в концерн ВКО «Алмаз-Антей») Фанил Зиятдинов.

«ЗРК «Тор-М2» полностью подтвердил свои характеристики не только в ходе испытательных и учебных стрельб, но и при выполнении специальных задач в реальных боевых условиях», — сказал он, не уточнив, где именно прошли испытания.

По его словам, российским и зарубежным специалистам известно о высокой эффективности комплексов «Тор». «Мы вполне успешно конкурируем с любыми современными ЗРК в своем классе, о чем свидетельствуют поставки наших комплексов ряду иностранных армий», — сказал Зиятдинов.

Комплексы «Тор-М2» предназначены для обеспечения противовоздушной и противоракетной обороны, их разработкой занимался «Алмаз-Антей». Экипаж одного ЗРК — три человека; зона поражения по дальности — от 1 до 16 км, по высоте — от 0,01 до 10 км. Одновременно комплекс может обстреливать четыре вражеские цели.