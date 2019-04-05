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Ford $10 (+8,34%) прогноз UBS к 16.01.20 Купить
BRENT $75 (+8,48%) прогноз Lloyds к 30.09.19
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Подозреваемому в убийстве рэпера Nipsey Hussle предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве американского рэпера Эрмиаса Асгхедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle, предъявлены обвинения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на управление прокуратуры округа Лос-Анджелес.

Как уточняет Associated Press, в отношении 29-летнего Эрика Холдера выдинули обвинения в убийстве и двух покушениях на убийство.

Сам мужчина, которого задержали 3 апреля, не признает вину.

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В Лос-Анджелесе задержан подозреваемый в убийстве рэпера Nipsey Hussle

33-летний рэпер был застрелен 31 марта в Лос-Анджелесе рядом с принадлежащем ему магазином одежды. От полученных ранений музыкант  скончался в больнице.

За свою карьеру Nipsey Hussle сотрудничал с такими артистами, как Snoop Dogg, Rick Ross, Drake, и Young Thug. Его альбом Victory Lap был номинирован на «Грэмми».

 

Теги: Лос-Анджелес, рэпер, обвинение
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