Подозреваемому в убийстве рэпера Nipsey Hussle предъявили обвинение

Подозреваемому в убийстве американского рэпера Эрмиаса Асгхедома, известного под псевдонимом Nipsey Hussle, предъявлены обвинения. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на управление прокуратуры округа Лос-Анджелес.

Как уточняет Associated Press, в отношении 29-летнего Эрика Холдера выдинули обвинения в убийстве и двух покушениях на убийство.

Сам мужчина, которого задержали 3 апреля, не признает вину.

33-летний рэпер был застрелен 31 марта в Лос-Анджелесе рядом с принадлежащем ему магазином одежды. От полученных ранений музыкант скончался в больнице.