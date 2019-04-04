Reuters узнал о выдвижении вооруженных групп на защиту Триполи

Вооруженные группировки из города Мисрата на северо-западе Триполи выдвинулись в направлении Триполи, чтобы защитить город от наступления Ливийской национальной армии (ЛНА). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на граждан Ливии.

О наступлении на столицу, подконтрольную правительству национального единства (ПНЕ), объявил командующий армии фельдмаршал Халифа Хафтар. Такое решение он принял в преддверии очередного раунда мирных переговоров под эгидой ООН. Сторонникам Хафтара уже удалось установить контроль над городами Сабрата, Сурман и Гарьян надалеко от Триполи. В ходе наступления на столицу ранения получили двое военнослужащих ЛНА.

Ранее ЛНА объявила о переброске военных из подконтрольного ей Тобрука в столицу, чтобы «очистить» ее от террористов. В свою очередь премьер-министр Фаиз Сарадж приказал правительственным силам находиться в полной боевой готовности и санкционировал применение ВВС.

С 2011 года, после свержения лидера Муаммара Каддафи, в Ливии отсутствует единое правительство. Запад страны подконтролен созданным в 2015 году под эгидой ООН Переходному национальному совету во главе с Сараджем. Палата представителей Ливии, избранная в 2014 году, контролирует восток и частично юг страны, ее поддерживает ЛНА.