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Обвинивший Малышеву в клевете врач анонсировал встречу с ней

Президент российской остеопатической ассоциации (РОСА), заслуженный врач России Дмитрий Мохов, обвинивший телеведущую Елену Малышеву в клевете, обсудил с ней свои претензии.

«Я говорил с Еленой Малышевой, встреча с ней ожидается на следующей неделе, в целом сейчас ситуация развивается в позитивном ключе, есть надежда на благоприятный, взаимовыгодный исход», — сказал он.

Общество
Заслуженный врач России обвинил Елену Малышеву в клевете

Врач отметил, что с ним связывались представители юридических служб ряда клиник, где работают врачи-остеопаты, которые сообщили о том, что направили свои иски к «Первому каналу» и Елене Малышевой.

Мохов сообщил РБК о том, что он направил гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту претензию, в которой обвинил ведущих программы «Жить здорово» Елену Малышеву и доктора Дмитрия Шубина в клевете и нарушении профессиональной этики, утром 4 апреля. Его возмутили слова ведущей о том, что в России отсутствует остеопатия как медицинская специальность.

В свою очередь, Малышева, отвечая на претензии Мохова, сказала, что относится к термину «остеопат» крайне осторожно. «Прежде всего потому, что традиционно в России остеопатами себя называет огромное количество людей, зачастую даже не имеющих дипломов врача», — заявила она.

Теги: Елена Малышева, клевета, новости РБК
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Заслуженный врач России обвинил Елену Малышеву в клевете
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