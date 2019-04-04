Обвинивший Малышеву в клевете врач анонсировал встречу с ней

Президент российской остеопатической ассоциации (РОСА), заслуженный врач России Дмитрий Мохов, обвинивший телеведущую Елену Малышеву в клевете, обсудил с ней свои претензии.

«Я говорил с Еленой Малышевой, встреча с ней ожидается на следующей неделе, в целом сейчас ситуация развивается в позитивном ключе, есть надежда на благоприятный, взаимовыгодный исход», — сказал он.

Врач отметил, что с ним связывались представители юридических служб ряда клиник, где работают врачи-остеопаты, которые сообщили о том, что направили свои иски к «Первому каналу» и Елене Малышевой.

Мохов сообщил РБК о том, что он направил гендиректору «Первого канала» Константину Эрнсту претензию, в которой обвинил ведущих программы «Жить здорово» Елену Малышеву и доктора Дмитрия Шубина в клевете и нарушении профессиональной этики, утром 4 апреля. Его возмутили слова ведущей о том, что в России отсутствует остеопатия как медицинская специальность.