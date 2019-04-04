Путин поручил Медведеву до лета принять закон о защите капиталовложений

Президент Владимир Путин поручил главе правительства Дмитрию Медведеву обеспечить внесение в Государственную думу и последующее принятие закона о «защите и поощрении капиталовложений». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

«Обеспечьте внесение в Государственную думу Федерального собрания Российской Федерации и принятие в период весенней сессии 2019 года федерального закона, направленного на защиту и поощрение капиталовложений», — говорится в тексте поручения.

В документе отмечается, что реализация этого поручения в целях поддержки бизнесменов и инвестиционной деятельности России должна произойти до 1 июля текущего года.

В августе 2018 года Минфин представил законопроект о «защите и поощрении капиталовложений» в России. С тех пор документ был значительно переработан и дополнен (у РБК есть новая версия). В конце марта первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что подконтрольное ему ведомство вынесло на рассмотрение правительства пакет законопроектов о защите и поощрении капиталовложений и инвестиционной деятельности в России. По его словам, в Госдуму их было поручено внести до конца апреля.